Mardin'de Diş Hastanesine Giren Yılan Yakalandı

Mardin'de diş hastanesinin bodrum katına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Diş Hastanesi'nin bodrum katında yılan gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, özel aparatlarla yılanı zarar vermeden yakaladı. İtfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri altında yılanı yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya saldı. - MARDİN