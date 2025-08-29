Mardin'de Diş Hastanesine Giren Yılan Yakalandı

Mardin'de Diş Hastanesine Giren Yılan Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nusaybin Diş Hastanesi'nin bodrum katına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar vermeden yakalanarak doğaya salındı.

Mardin'de diş hastanesinin bodrum katına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Diş Hastanesi'nin bodrum katında yılan gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, özel aparatlarla yılanı zarar vermeden yakaladı. İtfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri altında yılanı yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya saldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sözünü almadan arabadan inmedi: Gelinin damadın ailesinden isteği, izleyenleri ikiye böldü

Gelinin damadın ailesinden isteği, izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O özelliği kapatın! Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur ediyor

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.