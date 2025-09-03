Haberler

Mardin'de Dilenci Kadınların Kavgası Kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dilenci kadınların neden çıktığı henüz bilinmeyen bir kavga, çevre yolunda kameralara yansıdı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Mardin'de dilenci kadınların yol ortasındaki kavgası kameralara yansıdı.

Olay, Kızıltepe ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan dilenci kadınlar, kısa sürede saç saça kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşanan o anlar, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
