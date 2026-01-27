Mardin'de şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Turgutlu Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN