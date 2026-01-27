Haberler

Mardin'de şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Nusaybin ilçesinde şarampole devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Turgutlu Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

