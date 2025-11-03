Mardin'de Devrilen Automobilde 3 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi, kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Eymirli Mahallesi'nde 21 ABL 699 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel