Mardin'de Devrilen Automobilde 3 Yaralı

Mardin'de Devrilen Automobilde 3 Yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi, kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mardin"in Kızıltepe ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Eymirli Mahallesi'nde 21 ABL 699 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

