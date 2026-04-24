Haberler

Mardin'de çoban cinayeti soruşturmasında 5 tutuklama

Mardin'de çoban cinayeti soruşturmasında 5 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde çobanlık yapan 38 yaşındaki Emrah Aksu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 5 kişi tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde çobanlık yapan 38 yaşındaki Emrah Aksu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 5 kişi tutuklandı.

Olay, 21 Nisan günü Derik ilçesi kırsal Bozok Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emrah Aksu henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Aksu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırılan Aksu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u hakkında adli kontrol kararı verilirken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü, güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarına devam ettiğini öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

