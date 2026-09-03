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Mardin'de Cip ile Traktör Çarpıştı: Maddi Hasar

Mardin'de Cip ile Traktör Çarpıştı: Maddi Hasar
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, Nur Mahallesi ile Diyarbakır yolu Akresta geçidi mevkisinde 24 V 29 586 Irak plakalı bir cip ile traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde ciple traktörün çarpıştığız kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Nur Mahallesi ile Diyarbakır yolu Akresta geçidi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 V 29 586 Irak plakalı cip ile traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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