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Mardin'de Cipin Şarampole Yuvarlanması: 2 Yaralı

Mardin'de Cipin Şarampole Yuvarlanması: 2 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir cipin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cipin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde kırsal Hocaköy Mahallesinde plakası belirlenemeyen cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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