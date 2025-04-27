Mardin'de Cipin Şarampole Yuvarlanması: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cipin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde kırsal Hocaköy Mahallesinde plakası belirlenemeyen cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN