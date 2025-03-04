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Mardin'de Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Artuklu ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Nur Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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