Mardin'de çıkan kavgada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 73 yaşındaki şahıs, 11 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 73 yaşındaki şahıs, 11 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19 Ekim'de Derik ilçesine bağlı kırsal Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada Musa Demir (73) ve torunu İ.D. (22) yaralandı. Dede ve torunu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 gündür Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastanede yaşam savaşı veren Musa Demir, hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin kavga ile ilgili gözaltına aldığı 4 şüpheliden A.D. ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutunarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN