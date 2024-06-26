Mardin'de çıkan anız yangınında yüzlerce dönümlük alan kül oldu

Mardin'in Midyat ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan anız yangınında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Çavuşlu, Şenköy ve Acırlı Mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - MARDİN