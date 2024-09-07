Mardin'de bohçacı kılığındaki hırsızlar suçüstü yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde bohçacı kılığına girerek bir evden para ve altın çalan 2'si kadın 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Kovalı Mahallesi'nde, 29 Ağustos saat 17.00 sıralarında uzun süredir takipte olan hırsızlık çetesi üyelerinin yakalanması için çalışma yapıldı. JASAT ekiplerince yapılan takip sırasında, mahalleye bohçacı kılığında giren 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, olayın ardından mahalleden çıkarken suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 6 bin 200 lira, 1 altın saat, 1 üç çeyrek altın yüzük, 1 altın alyans, 1 beş taşlı altın yüzük, 1 Hint yüzüğü, 2 çeyrek altınlı yüzük, 2 altın Hint küpesi ve 1 şeker ölçme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. - MARDİN