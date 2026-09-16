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Mardin’de boğazına oyuncak kaçan çocuk hayatını kaybetti

Mardin’de boğazına oyuncak kaçan çocuk hayatını kaybetti
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Mardin’in Artuklu ilçesinde boğazına oyuncak kaçan 5 yaşındaki çocuk, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde boğazına oyuncak kaçan 5 yaşındaki çocuk, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Artuklu'ya bağlı Dara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran (5), kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabalarına rağmen 20 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Baran'ın cenazesinin Dara Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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