Mardin'de bayramda 2 bin 129 trafik polisi görev yapacak

Mardin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Salih Kürkçü, "Kurban Bayramı tatili süresince kent genelinde 846 ekip, 110 motorize unsur ve 2 bin 129 personel görev yapacak" dedi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali başta olmak üzere yol kontrol noktaları ve kritik güzergahlarda yapılan uygulamalarda otobüs şoförleri ile yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Trafik ekipleri, otobüslere binerek yolculara emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunurken, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Denetimlerde sürücülere, alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanan alkol simülasyon gözlüğü kullandırıldı. Gözlüğü takan sürücüler, oluşturulan parkurda dubaların arasından geçmeye çalıştı. Uygulama kapsamında sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşlara bayram şekeri ikram etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden ve dron hava araçları ile ışık ihlali yapan, kavşak kurallarına uymayan ve yayalara yol vermeyen sürücüler, direksiyonda telefonla meşgul olanlar, emniyet kemeri kullanmayanlar ve diğer ihlaller üzerinde denetimler yapıldı.

Terminalde açıklamalarda bulunan Salih Kürkçü, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mardin Valiliği'nin talimatları doğrultusunda tüm trafik tedbirlerinin alındığını söyledi. Bayram tatili boyunca sahada yoğun denetim yapılacağını kaydeden Kürkçü, "Bayram tatili süresince alınacak trafik tedbirleri kapsamında trafik birimlerine diğer birimlerimizden personel takviyesi yapılmış olup, ilimiz geneli polis sorumluluk bölgesinde günlük 78 ekip, 10 motosikletli unsur ve 196 personel olmak üzere, tatil süresince toplam 846 ekip, 110 motorize unsur ve 2 bin 129 personel trafik hizmeti verecektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de güvenlik birimlerimiz tarafından eğitim ve denetim faaliyetlerimiz yürütülmektedir" dedi.

Kent genelinde hız kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla 5 mobil radar cihazı, 10 EDS hız koridoru ve 7 PTS hız koridorunda denetimlerin sürdüğünü belirten Kürkçü, "Yine KGYS üzerinden ve hava araçları ile ışık ihlali yapan, kavşak kurallarına uymayan ve yayalara yol vermeyen sürücüler, direksiyonda telefonla meşgul olanlar, emniyet kemeri kullanmayanlar ve diğer ihlaller üzerinde denetimler yapılmaktadır. Yine uygulama noktalarında ve yol güzergahımızda trafik kazalarının ve trafik kurallarının önlenmesine yönelik seyir halinde ve sabit olarak denetimleriniz devam etmektedir. Bayram tatili süresince trafik birimlerimiz ve diğer birimlerimiz personel takviyesi yaptık. Bu personelimizle birlikte tatil süresince sahada görünür olacağız. Bölgemizde ana arterler üzerinde bulunanlarda sabit görev ifa edeceğiz. Muhtemel trafik sıkışıklıklarına anında müdahale edeceğiz. Yol güzergahında yapacağımız uygulamalarda vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurmak suretiyle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı