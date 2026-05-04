Mardin'de başhekime darp iddiasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Mardin'in Derik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay'ın darbedildiği iddia edilen anların güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

15 Nisan'da Derik Devlet Hastanesinde iddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye gelmiş, T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmış, odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı.

Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E.'ye ev hapsi verilip, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Darp iddiasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, odaya girenler ile başhekim arasında arbede yaşandığı, kurumda bulunanlar araya girmesiyle şahısların dışarı çıkartıldığı yer aldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
