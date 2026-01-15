Haberler

Mardin'de baba-oğul 1 gün arayla hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kızıltepe ilçesinde, 80 yaşındaki Mehmet Çiçek'in beyin kanaması sonrası hastanede tedavi görülmesi ve bir gün sonra oğlu 55 yaşındaki Mahmut Çiçek'in de aynı hastalıkla yaşamını yitirmesi, aileyi derin bir üzüntüye boğdu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, beyin kanaması geçiren baba ve oğlu hastanelerde 1 gün arayla yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı 80 yaşındaki Mehmet Çiçek, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Baba Çiçek'in oğlu 55 yaşındaki Mahmut Çiçek de bir süre sonra beyin kanaması geçirerek Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Çiçek, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oğlu Mahmut Çiçek de bugün hayatını kaybetti.

Çiçek ailesi, 1 gün arayla gelen iki acı haberle yasa boğuldu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
