Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Arı Sokması Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de Arı Sokması Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ağaç koyuğunda yuva yapan arılardan bal alırken bir arının sokması sonucu 54 yaşındaki Burhan Gündüz hayatını kaybetti.

Mardin'de arıların yuva yaptığı ağaç kovuğundan aldığı balı yediği sırada diline arı sokan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 20 Eylül Cuma günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kemerli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Gündüz (54) arkadaşıyla birlikte ağaçlık alanda gezindiği sırada arıların ağaç kovuğunda yuva yaptığını fark etti. Arıların ürettiği balın tadına bakmak isteyen Gündüz, ağaç kovuğundan bal aldı. Aldığı balın tadına baktığı sırada balın içine gizlenmiş arı, Gündüz'ün diline soktu. Gündüz'ün fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Mazıdağı 3-sayfa Sağlık mardin Doğa

Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin'in annesiyle ilgili ses getirecek yeni itiraf

 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Galatasaray maçıyla ilgili olay mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });