Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor! Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek

İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor
Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Ünlü türkücü Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın, gaza yüklenip dükkana daldı

Mardin'de Apartmanda Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Mardin'de Apartmanda Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 2’si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek mahsur kalanları tahliye etti, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Nur Mahallesi'nde bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen L.A. (28), N.A. (8), U.A. (5), M.G. (65) ve S.I. (65) ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu. Hastanede tedavi altına alınanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından kötü haber
img

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
img

Emeklilerin bayram ikramiyesi için talepleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti
İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.