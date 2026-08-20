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Mardin'de Ambulans-Otomobil Çarpıştı: Can Kaybı Yok

Mardin'de Ambulans-Otomobil Çarpıştı: Can Kaybı Yok
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ambulans ile otomobil çarpıştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ambulans ile otomobil çarpıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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