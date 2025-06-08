Mardin'de Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı

Mardin'de Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 10 yaralı

MARDİN - Mardin'de akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması sonucu 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, Kabala Mahallesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİHDİ AYDOĞAN - 3.Sayfa
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