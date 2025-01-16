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Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Derik ilçesine bağlı Atlı Mahallesi bağlı Menteşe mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ali Çelik (17), Faik Ç. (42), Sinan Ç. (43) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Ali Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ve polis ekipleri iki aile yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresi ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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