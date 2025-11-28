Haberler

Mardin'de Aile Cinayeti: İki Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de Aile Cinayeti: İki Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne-baba ve 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı. Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne-baba ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin 2 kişinin tutuklandığı soruşturmada, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay 25 Kasım günü meydana gelmişti. Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda 3 kişilik bir aileden haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde hareketsiz yatan 37 yaşındaki baba Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı detaylı çalışma sonucu olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmasının ardından, delil karartma şüphesiyle M.C. gözaltına alındı. M.C. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan V.E. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
