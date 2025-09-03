Haberler

Mardin'de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Nusaybin ilçesinde bir binanın 7. katından düşen Amşe Aktay, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın 7'nci katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Amşe Aktay adlı kadın, bir binanın 7. katından dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

