Mardin'de 67 Öğrenci Yemekten Zehirlendi

Mardin'in Yeşilli ilçesindeki bir ortaokulda 67 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili savcılık, yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle soruşturma başlattı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları 67 öğrenciyi tedbir amacıyla çevredeki hastanelere nakletti. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili savcılık, yedikleri yemekten dolayı zehirlenme şüphesi üzerinde durarak soruşturma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
