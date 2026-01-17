Haberler

Mardin'de 5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
