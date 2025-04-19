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Mardin'de 36 Yıl Hapis Cezası Olan Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Kızıltepe'de polis tarafından düzenlenen operasyonla, 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Hırsızlık, uyuşturucu kullanma ve yağma gibi suçlardan aranan şahıs tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, çeşitli suçlardan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi saklandığı adreste yakalandı. Şahsın, "Hırsızlık", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Uyuşturucu Madde Kullanma", "Yağma" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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