Mardin'de yaklaşık 300 dönüm ekili alan alevlere teslim oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 300 dönüm buğday ve arpa ekili alan yangında zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Çatak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ve arpa ekili tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile civardaki çiftçilerin traktörlerle müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı