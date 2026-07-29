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Mardin’de 3 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’de 3 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Mardin’de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün gece Kızıltepe ilçesi Kabala Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rona Şevin Akgül, Leyla Güneş ve Yusuf Eymen Bıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın yaşandığı anlar saniye saniye yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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