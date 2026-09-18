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Mardin’de 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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Mardin’de 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mardin’de düzenlenen operasyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen operasyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Midyat-Batman yolu üzerinde bir araçta yapılan aramada 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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