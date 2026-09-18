Mardin’de 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mardin'de düzenlenen operasyonda 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Midyat-Batman yolu üzerinde bir araçta yapılan aramada 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı