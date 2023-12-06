Mardin'de 11 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 yıldır aranan katil zanlısı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan G.A. yakalandı. Katil zanlısı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 yıldır aranan katil zanlısı, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.
Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan G.A. yakalandı. Katil zanlısı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN