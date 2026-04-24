Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 21 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup silahlı kavga çıktı. Olayda 18 yaşındaki Mehmet Angay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"21 kişi gözaltına alındı"

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekiplerince başlatılan soruşturmada 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı