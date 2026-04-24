Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 21 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup silahlı kavga çıktı. Olayda 18 yaşındaki Mehmet Angay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"21 kişi gözaltına alındı"

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekiplerince başlatılan soruşturmada 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
10 yıl sonra yeniden aktı! Erciyes'te şelale canlandı

Bölge halkı çok mutlu! 10 yıl sonra çağlamaya başladı
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Netanyahu, 'Yeter' diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı

Netanyahu'dan "Yeter" diyen Trump'ı çıldırtacak hamle