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Mardin Artuklu'da bungalov yangınını itfaiye ekipleri söndürdü, yaralanan olmadı

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Mardin Artuklu'da bungalov yangınını itfaiye ekipleri söndürdü, yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Mardin Artuklu'da bungalov yangınını itfaiye ekipleri söndürdü, yaralanan olmadı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde Diyarbakır yolu üzerindeki bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, bungalovda hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir bungalovda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır yolu üzerinde bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, bungalovda hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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