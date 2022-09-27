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Mardin 3. sayfa: Mardin'de patlayan trafo alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Mardin 3. sayfa: Mardin'de patlayan trafo alevlere teslim oldu

Mardin yerel 3. sayfa haberine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tarım sulama kuyusu trafosu patlayarak alevlere teslim oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tarım sulama kuyusu trafosu patlayarak alevlere teslim oldu.

Mazıdağı ilçesinde Hamza Şan'a ait tarım sulama kuyusu trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan trafodan patlama sesleri geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sürdürülürken, trafo kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mazıdağı Mardin 3. Sayfa Haberler

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