Üye Girişi
Haberler

Manyas'ta Tartışma Sonucu Adam Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, husumetlisiyle tartışan bir kişi av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheliler tutuklandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde husumetlisi ile tartışan bir kişi, av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Manyas'a bağlı Çavuş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Metin Gür (44) konuşmak amacıyla husumetlisi Kemal Pektaş'ın (60) ikametine giderek seslendi ancak Pektaş dışarı çıkmadı. Bunun üzerine Metin Gür geri dönüp, gecenin geç saatlerine doğru tekrar Pektaş ailesinin evinin önüne gelerek bir kez daha seslendi. Bu sırada Kemal Pektaş ile oğlu Tayfun Pektaş (31) dışarı çıktı. Çıkan tartışma sonucu Kemal Pektaş evlerindeki av tüfeği ile Metin Gür'ü kafasından vurarak öldürdü.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gür'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından yakalanan Kemal Pektaş ve Tayfun Pektaş, tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza Evi'ne gönderildi. Metin Gür'ün cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çavuş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manyas Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı

60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title