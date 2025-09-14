Haberler

Manyas'ta Sazlık Alanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor

Manyas'ta Sazlık Alanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor
Manyas'ın Eşen Mahallesi ile Bandırma'nın Ergili Mahallesi arasındaki sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevlerin tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Manyas'ın Eşen Mahallesi ile Bandırma'nın Ergili Mahallesi arasındaki sazlık ve otluk alanda yangın meydana geldi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangının fark edilmesi üzerine vatandaşların ihbarı doğrultusunda bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin büyüyerek çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangına müdahale sürerken, ekipler rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi. - BALIKESİR

