Manyas'ta Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manyas Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR