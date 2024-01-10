Manyas Gölü kenarında mahsur kalan vatandaşlar botla kurtarıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle Manyas Gölü kenarında mahsur kalan vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Bandırma Kuş Cenneti Tren İstasyonu yakınında şiddetli yağmur sele yol açtı. Kısa sürede yükselen sular nedeniyle bir grup vatandaş bölgede mahsur kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Bandırma İtfaiyesi Su Altı Kurtarma ekipleri olay yerine botla ulaşarak, mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde kurtardı. Kısa sürede kurtarılan vatandaşlar, hızlı ve etkili müdahale nedeniyle ekiplere teşekkürlerini ilettiler. - BALIKESİR