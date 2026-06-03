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Malatya'da dağlık alanda kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı

Malatya'da dağlık alanda kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde mantar toplamak için dağlık alana çıkan Selim Kaygusuz, kalp krizi geçirince askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda kalp krizi geçiren bir kişi, askeri helikopterle bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan İrfan Kaygusuz (55), mantar toplamak amacıyla araziye çıktıkları akrabası Selim Kaygusuz'un (47), Kozluk Mahallesi'nin yaklaşık 4 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Beydağı mevkiinde kalp krizi geçirdiğini ve bölgede mahsur kaldıklarını bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın bulunduğu alanın sarp ve engebeli olması nedeniyle ekipler tarafından hava desteği talep edildi. Bunun üzerine 2'nci Ordu Komutanlığı Tulga Kışlası'ndan askeri helikopter görevlendirildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu bölgeden askeri helikopterle alınan Selim Kaygusuz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Kaygusuz'un bilincinin açık olduğu, ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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