Manş Denizi’ni botla geçmeye çalışan 4 göçmen öldü

İngiltere'ye ulaşmak için botla Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 4 göçmen hayatını kaybetti.

İngiltere-Fransa arasında yer alan Manş Denizi'nde bir göçmen faciası daha yaşandı. Fransız yetkililer, Dunkirk Limanı açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 3 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Pas-de-Calais bölgesinde ise kapasitesinin üstünde kişi taşıyan botun yerel saatle 23.30 sıralarında alabora olması sonucu 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi atlatan 6 göçmen ile vücudunda yanıklar bulunan 1 göçmen de hastaneye kaldırıldı.

Dün 700 düzensiz göçmenin İngiltere'ye geçtiği tahmin ediliyor

Göçmenler suya girdikten ve botlara binmeye başladıktan sonra boğulma riski nedeniyle müdahalede bulunmasına izin verilmeyen Fransız polisi, dün Boulogne kentinin güneyindeki Hardelot Plajı'nda onlarca düzensiz göçmenin İngiltere'ye gitmek üzere bir şişme bota binişini izlemekte yetindi. Dün yaklaşık 700 göçmenin küçük botlarla Manş Denizi'ni geçtiği tahmin ediliyor.

Dünyanın en yoğun su yollarından biri olan Manş Denizi'nde güçlü akıntılar nedeniyle Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan çok sayıda göçmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı