Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'ya yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'ya yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece Manisa'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece yarısından itibaren kuzeydoğu ilçelerinde (Gördes, Köprübaşı, Demirci, Selendi) yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - MANİSA