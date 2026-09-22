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Manisa Valisi Özkan, Turgutlu'daki saldırıda yaralanan 8 öğrenciyi ziyaret etti

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Manisa Valisi Özkan, Turgutlu'daki saldırıda yaralanan 8 öğrenciyi ziyaret etti
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Turgutlu'da okul önünde meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası kriz masası oluşturdu. Özkan, 8 yaralı öğrenciyi ziyaret etti; hayati tehlikesi olan 3 öğrenci Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Turgutlu'da okul önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan olayın hemen sonrasında bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti. Turgutlu'da kriz masası oluşturulurken, yaralı öğrencileri hastanede ziyaret eden Özkan, velilerle görüştü ve doktorlardan öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından kentte alarma geçildi. Olayın hemen ardından Turgutlu'ya gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaları koordine etmek amacıyla kriz masası oluşturdu.

İlk andan itibaren olay yerindeydi

Vali Özkan, saldırının meydana geldiği bölgeye giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden olayın gelişimi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özkan, güvenlik ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.

Ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Özkan, burada tedavi gören 8 yaralı öğrenciyi ziyaret etti. Öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Özkan, doktorlardan öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Velilerle görüştü

Hastanede yaralı öğrencilerin aileleriyle de görüşen Vali Özkan, velilere geçmiş olsun dileklerini ileterek yürütülen tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Hayati tehlikesi bulunan 3 öğrencinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesinin ardından, Vali Özkan'ın öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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