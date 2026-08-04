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Manisa'da 3 gün orman yangını riski en üst seviyede

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Manisa'da 6 Ağustos'a kadar sürecek yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riski en üst seviyeye çıkacak. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve yangın durumunda 112'yi aramaya çağırdı.

Manisa'da önümüzdeki üç gün boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyelere çıkacağı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki ormanlık alanlarda hava sıcaklıklarının 6 Ağustos'a kadar 39-40 derece seviyelerinde seyredeceği, nem oranının düşeceği ve yer yer fırtına şiddetinde rüzgarların etkili olacağı belirtilerek, bu meteorolojik şartların orman yangını riskini önemli ölçüde artırdığı ifade edildi.

Vatandaşlardan bu süreçte azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri istenirken, ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakılmaması, sigara izmariti ile yangına neden olabilecek atıkların doğaya bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, herhangi bir duman veya yangın görülmesi halinde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını isteyerek, çıkabilecek yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi için erken ihbarın hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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