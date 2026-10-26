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Manisa Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda bin 635 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Manisa Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda bin 635 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bin 635 adet sentetik ecza hapı, sentetik ecza tozu ve esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda bin 635 adet sentetik ecza hapı, sentetik ecza tozu ve esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen sokak çalışmaları kapsamında, B.C. (47) ve A.C. (29) isimli şüphelilerin ikametlerinde ve B.C.'nin üzerinde yapılan aramalarda 31 kutu içerisinde toplam bin 635 adet sentetik ecza hapı, daralı ağırlığı 1,47 gram esrar ve 72 kutu içerisinde daralı ağırlığı bin 392 gram, net ağırlığı 816 gram sentetik ecza tozu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 440 TL nakit para bulundu.

Operasyon kapsamında B.C. gözaltına alınırken, firari A.C.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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