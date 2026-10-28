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Manisa Sarıgöl'de yağışlı havada takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

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Manisa Sarıgöl'de yağışlı havada takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı
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Manisa Sarıgöl'de yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı, araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu ve inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Buldan yönünden Sarıgöl'e gelmekte olan otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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