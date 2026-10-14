Haberler

Manisa Sarıgöl'de okul servis araçları 2026-2027 eğitim öğretim yılında denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Sarıgöl'de okul servis araçları 2026-2027 eğitim öğretim yılında denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Sarıgöl'de 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul servis araçları denetlendi. Milli Eğitim, Emniyet ve Jandarma iş birliğiyle yapılan denetimde araçların mevzuata uygunluğu kontrol edildi, eksikler için sürücüler bilgilendirildi. Öğrencilerin güvenli ulaşımı hedeflendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yapılan denetimlerde, servis araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Şen'in katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul servis araçları incelenerek tespit edilen eksiklikler konusunda sürücülere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerle öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve olabilecek risklerin en aza indirilmesi hedeflendi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin güvenli yolculuk yapabilmeleri için kurumlar arası iş birliği ve denetim faaliyetleri kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar

İstanbul'un göbeğinde kabus dolu anlar!
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek

Galatasaray taraftarı ''O olmasaydı daha büyük fark yerdik'' diyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! Yalnızca 4 gün önceydi
İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gitti

İnsanlık yine sınıfta kaldı! 8 aylık emeği çöpe gitti
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı

Kayyum atandıktan sonra Halk TV

Tupac cinayetinde karar çıktı: Duane Davis’e azmettiricilikten 40 yıl ila müebbet hapis

Ünlü şarkıcının cinayetinin azmettiricisine tarihi ceza
Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi

Görüntüler Avrupa'nın dev ülkesinden! Protestolar bitmek bilmiyor
Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber

Yenilgiyle birlikte bir kötü haber daha
Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler