Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Francis sonrası yeni Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri 4 yaşında çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu yönü istikametinde seyreden Figen Z. idaresindeki 45 FZ 077 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Turgutlu ilçesi Yukarı Bozkır Mahallesi imamı olduğu öğrenilen Yunus D. idaresindeki 35 AH 7451 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen yaralılardan Yunus D. ve Teslime D.'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edileceği bildirilirken, diğer yaralılar Yusuf D. (4) ve sürücü Figen Z.'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.