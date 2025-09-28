Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü
0:00/0:00
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
OTOMOBİL İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ
Manisa'nın Salihli ilçesinde katliam gibi kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa