Kula'da asayiş ve narkotik uygulamalarında 23 kişi yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan toplam 23 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında hapis cezası bulunan şahıslar da bulunurken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ele geçirilen maddelere dair detaylar verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde polis ve mahalle bekçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan toplam 23 kişi yakalandı.

İlçe genelinde yürütülen kapsamlı çalışmalar kapsamında, farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve mahalle bekçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan toplam 23 kişi yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan şahıslardan, haklarında 4 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslar arasında; alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullandıkları tespit edilen İ.O. (41), R.A. (26) ve M.K. (26) ile basit ve kasten yaralama suçlarından aranan S.G. (32), K.Y. (33) ve M.A. (39) isimli şahısların bulunduğu öğrenildi. Ayrıca bina içerisinden hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.A. (43), hırsızlık suçundan 5 yıl cezası bulunan B.A. (36) ile hükümlünün kaçması suçundan aranan E.B. de tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Dolandırıcılık, tehdit, hakaret, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ve benzeri suçlardan yakalanan bazı şahıslar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 3 ayrı operasyonda toplam 8 şüpheliye işlem yapıldı. O.Z. (26), M.B. ve B.P. (25) isimli şahıslara yönelik yapılan aramada farklı ölçülerde A4 bonzai ele geçirilirken, O.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer iki şüpheli ise ifade sonrası serbest bırakıldı. A.T. (46), M.A. (48) ve Ö.T. (48) isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 60 içimlik A4 bonzai, 0,23 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirilirken, bu şahıslar da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İ.A. (31) ve E.K. (23) ile yapılan aramalarda ise 1,33 gram esrar ve 52 adet sentetik hap ele geçirildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

