Manisa'nın Gördes İlçesinde Zirai Alan Yangınına Hızlı Müdahale

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Manisa'nın Gördes ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına Manisa Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için hava ve kara araçları ile çalışmalara devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına Manisa Valiliğinin koordinasyonunda ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gördes ilçemiz Salur Mahallesinde bugün saat 14.40'da meydana gelen zirai alan yangınına ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Yangının büyümesini önlemek ve kısa sürede kontrol altına alabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında belirlenen takviye ekip ve müdahale araçları bölgeye sevk edilmiştir. Bu kapsamda yangına 3 hava aracı, 8 söndürme aracı ve 1 iş makinesi ile müdahale devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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