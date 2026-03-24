Zehir tacirine şafak operasyonu

Manisa'nın Kula ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan bir kadın şüpheli polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin uzun süredir aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü titiz ve planlı çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen E.Y. isimli kadın şüphelinin izine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin ilçedeki ikamet adresi belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla E.Y., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Emniyetteki işlemleri boyunca sorgulanan E.Y.'nin, farklı suçlardan da kaydının bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı