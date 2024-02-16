Manisa Jandarması Kadın İşçilere KADES Uygulamasını Anlattı

Manisa Jandarması tarafından özellikle fabrikalarda çalışan kadın işçilere yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesinde bulunan fabrikalarda çalışan kadınlara yönelik 6284 sayılı kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından, 'Sabretme! İhbar et tek tuşla jandarma yanında' sloganıyla yüzlerce kadın işçinin KADES uygulamasını cep telefonlarına yüklenmesinin sağlandığı kaydedildi. - MANİSA